2021/01/24 | 18:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذيرات من هزات أرضية في خمس محافظات عراقية والرصد الزلزالي يتحصن بمحطتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/24 | 18:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات من هزات أرضية في خمس محافظات عراقية والرصد الزلزالي يتحصن بمحطتين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذيرات من هزات أرضية في خمس محافظات عراقية والرصد الزلزالي يتحصن بمحطتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).