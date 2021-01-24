العراق يسعى لاقتراض 6 مليارات دولار خارجياً خلال الفترة المقبلة

2021/01/24 | 18:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يجري العراق محادثات جدية مع صندوق النقد الدولي، هذه الايام للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار تدعم اقتصاده المتعثر، وفقا لما اعلنه وزير المالية العراقي علي علاوي في مقابلة صحفية في بغداد.وقال علاوي خلال المقابلة، إنه بمجرد موافقة البرلمان على الميزانية وخطة الإنفاق، يمكن للعراق التقدم بطلب للحصول على ملياري دولار في […]

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