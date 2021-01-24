درجال: ملعب الميناء سيكون جاهزاً قبل خليجي 25

2021/01/24 | 18:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبر وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الاحد، عن ثقته بجهوزية ملعب الميناء قبل موعد بطولة خليجي 25.

وقال درجال في تصريح صحفي، ان “ملعب الميناء سيكون جاهزا لاستقبال بطولة خليجي 25 بالاضافة الى ملعب المدينة الرياضية”.

واشار درجال الى ان “العمل مستمر بوتيرة متسارعة وطلبنا من الشركة المكلفة بانشاء الملعب زيادة وتيرة العمل”.

وبشأن دخول الجماهير الى الملاعب اكد درجال ان “القرار من مسؤولية خلية الازمة وليس لوزارة الشباب او اتحاد الكرة دخل في الامر”، مبينا ان “الوزارة ستعمل على نقل المباراة الى جميع القنوات بشكل مجاني”.

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