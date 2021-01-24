السودان.. تظاهرات وقطع طرق احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية

2021/01/24 | 18:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الشرطة السودانية، الأحد، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين خرجوا لشواع الخرطوم احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، فيما أغلق آخرون شارعا رئيسيا في مدينة أم درمان المجاورة، وفق صحفي في فرانس برس.

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