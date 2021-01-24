الأعرجي للسفير الأميركي: العراق حريص على استمرار دعم التحالف الدولي لمحاربة الارهاب

2021/01/24 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي حرص العراق على استمرار دعم التحالف الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقباله للسفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر، لبحث التطورات الأمنية الاخيرة في البلاد، حيث أشار الاعرجي إلى أن العراق يتطلع إلى استمرار دعم التحالف الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات للقضاء على الخلايا الإرهابية المتبقية.

بدوره لفت السفير الأميركي إلى أن خلافات واشنطن وطهران ما زالت موجودة، وأن بلاده تسعى لحلها بالطرق الدبلوماسية إلا أن الحل الدبلوماسي يحتاج إلى جهود كبيرة.

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