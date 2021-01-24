2021/01/24 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكما بالسجن ست سنوات بحق مدير هيئة التقاعد الوطنية السابق أحمد عبد الجليل الساعدي.

جاء الحكم بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والجرائم على خلفية مسألة تقاضي الساعدي للرشوة من مدير شركة كي كارد بهاء عبد الحسين عبد الهادي، حيث شمل الحكم بالسجن لمدة ست سنوات مع فرض غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار، فيما يعد ذلك حكما عن قضية واحدة من بين ست قضايا أخرى بحق الساعدي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكم بالسجن لـ 6 سنوات بحق المدير السابق لهيئة التقاعد احمد الساعدي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكم بالسجن لـ 6 سنوات بحق المدير السابق لهيئة التقاعد احمد الساعدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).