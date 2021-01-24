العراق يسجل 893 إصابة جديدة و5 وفيات بـ

2021/01/24 | 18:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة في دولة العراق عن تسجيل 893 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح مجمل الإصابات 613763.وسجلت "الصحة" 5 وفيات جديدة، ليرتفع مجمل الوفيات إلى 12993 حالة، بحسب تقرير الوزارة اليوم الأحد.وبلغت نسبة الشفاء الإجمالية 94.8 …

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