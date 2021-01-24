صادرات الحافلات التركية تصل لـ1.5 مليار دولار في 2020

2021/01/24 | 19:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تجاوزت عائدات تركيا من تصدير الحافلات، مليارًا و521 مليون دولار، خلال العام المنتهي 2020.وذكرت جمعية أولوداغ لمصدري السيارات بمدينة بورصة، ان " قيمة الصادرات التركية من الحافلات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، خلال 2020، بلغت مليارا و521 مليونا و 403 آلاف دولار.وبحسب الجمعية وصلت صادرات تركيا من الحافلات، إلى 99 بلدًا حول العالم، معظمها دول أوروبية خلال الفترة المذكورة ، حيث جاءت فرنسا في طليعة المستوردين الأوروبيين، وحلت ألمانيا في المرتبة الثانية، ثم إيطاليا.يذكـر أن صادرات الحافلات التركية إلى المملكة العربية السعودية ومصر، حققت ارتفاعا قياسيًا عام 2020، حيث ارتفعت الصادرات إلى السعودية بنسبة 348% خلال 2020 مقارنة بالعام الذي قبله ، كما شهدت الصادرات إلى مصر ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 8313%.ودخلت الحافلات التركية لأول مرة خلال 2020 أسواق ليبيا ورواندا وأوروغواي ومدغشقر والكونغو وماليزيا وغينيا بعد غياب التصدير إلى البلدان المذكورة خلال 2019./انتهى5

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