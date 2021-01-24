صندوق الإسكان يكشف عن موعد المباشرة بمنح قرض الـ75 مليوناً للمواطنين

2021/01/24 | 19:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

كشف صندوق الإسكان عن موعد المباشرة بعملية إقراض المواطنين بعد قرار مجلس الوزراء بمنحها من دون فائدة، فيما اشار الى معالجات تتعلق بالكفالة وفوائد القروض القديمة.

وقال مدير عام صندوق الإسكان ضياء موجد عبد الله، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن "منح المواطنين قرض البناء أو إضافة البناء من دون فائدة وبمبلغ 75 مليونا في مراكز المدن و50 مليونا في الأطراف، ستتم المباشرة به خلال الأسبوع المقبل"، مشيرا الى أن صندوق الإسكان أصبح اختصاصه بناء وإضافة بناء".

وأوضح أن صندوق الإسكان يدرس حاليا إيجاد آلية لموضوع الكفالة في منح المقترض، مبينا أن هناك مشروعا يتعلق بالموظفين الموطنة رواتبهم وحصول موافقات بشأنه بإمكانية منحهم قروضا بالاعتماد على رواتبهم من دون كفالة".

وأعلن عن وجود معالجات بشأن فوائد القروض الممنوحة للمواطنين قبل قرار مجلس الوزراء الأخير تتعلق بالفائدة والمدة الممنوحة للتسديد".

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الثلاثاء الماضي، أن قروض شراء وبناء الوحدات السكنية ستكون بدون فائدة.

ولفت الى أنه "تم تفعيل أعمال اللجنة المشرفة على قروض مبادرة البنك المركزي"، مبينا أن "قروض شراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية ستكون بدون فائدة، حيث إن قروض بناء الوحدات السكنية ستكون بدون فائدة وبمبلغ قدره 75 مليون دينار".

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