ريواز فائق: برلمان كوردستان يبذل الجهود لاستحصال امتيازات للبيشمركة القدماء

2021/01/24 | 19:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت الدتورة ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان، اليوم الاحد، رئيس مجلس جمعية البيشمركة القدماء في اقليم كوردستان، جميل هورامي وعدد من البيشمركة القدماء واعضاء مجلس الجمعية.

وثمنت فائق خلال الاجتماع، شجاعة ونضال البيشمركة القدماء، مبينة ان جميع المكاسب المهمة للانتفاضة والحرية هي ثمرة شجاعة ونضال البيشمركة القدماء، وان مرحلة مقاومتهم، هي مرحلة مرحلة مشرقة من التضحية والمقاومة الوطنية من تأريخ شعبنا، مؤكدة انه ولهذا، فأن برلمان كوردستان يبذل الجهود الحثيثة في سبيل استحصال الحقوق والامتيازات لهؤلاء المناضلين الذين خطوا تأريخ الوطن بأرواحهم ودمائهم.

بعد ذلك، سلط جميل هورامي رئيس مجلس جمعية البيشمركة القدماء في اقليم كوردستان، الضوء على العقبات التي تواجه العمل التنظيمي وتقديم الخدمات، لهذه الطبقة المناضلة والفدائية، مقدما مشروع قانون الحقوق والامتيازات للبيشمركة القدماء الى رئيسة برلمان كوردستان، مطالبا اياها تقديم مشروع القانون ووضعه ضمن جدول اعمال جلسات برلمان كوردستان، في اقرب فرصة.

من جانبه، تحدث دلاور عمر، رئيس منظمة كولان للبيشمركة القدماء خلال الاجتماع، عن اللاعدالة التي تواجههم، موضحا مطالبهم للمجتمعين والحاضرين.

من جانبهم، جدد اعضاء لجنة البيشمركة في برلمان كوردستان، دعمهم لمطالب البيشمركة القدماء، فيما وعدت رئيسة برلمان كوردستان الدكتورة ريواز فائق ببذل الجهود كافة لتشكيل الدعم للمطالب المستحقة للبيشمركة القدماء.

PUKmedia عن اعلام برلمان كوردستان

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