السليمانية.. داوم المرحلة الـ12 الاعدادي يسير دون عوائق

2021/01/24 | 19:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العام لتربية السليمانية، يوم الاحد، استمرار دوام المرحلة الـ 12 الاعدادي دون اية عوائق.

وقال عمر محمد معاون مدير عام تربية السليمانية خلال مؤتمر صحفي، تابعه PUKmedia: ان عملية التدريس للمرحلة الـ12 الاعداي تسير دون اية عوائق تذكر.

واضاف: ان المرحل من " 1 ـ 11" ستقرر اللجنة العليا لمكافحة كورونا مصيرها يوم 2 شباط المقبل، وذلك لضمان مصلحة الطلاب.

يشار الى ان اللجنة العليا لمكافحة تفشي كورونا، اعلنت، عن تأجيل الدوام الرسمي في المدارس حتى الاول من آذار المقبل.

PUKmedia ترجمة

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