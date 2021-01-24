المملكة المنهوبة

2021/01/24 | 19:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالامس كنت في محافظة الناصرية في تسجيل لحلقة من برنامج المنقب وكانت الحلقة عن موقع جوخة الاثري الذي يضم بين طياته مملكة أوما السومرية اول مملكة حقيقية في ارض الرافدين على مساحة واسعة من الارض تمتد 7 كيلومترات مابين جوخة … Readmore

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