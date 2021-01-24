2021/01/24 | 19:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قال مكتب شرطة مقاطعة بلاسر الأمريكية أن مواطنا توفي بعد ساعات قليلة من تلقيه لقاح ضد فيروس كورونا.

وجاء في بيان شرطة مقاطعة بلاسر: “تلقى مكتب شرطة مقاطعة بلاسر مؤخرا إخطارا بوفاة شخص أثبتت إصابته بفيروس COVID-19 في نهاية ديسمبر..



وتلقى اللقاح ضد كوفيد -19 قبل ساعات قليلة من وفاته في 21 يناير 2021”.

وأوضح البيان أنه من السابق لأوانه الحديث عن أسباب الوفاة، والتحقيق جار على المستوى المحلي والفيدرالي.



ونوه البيان بأن المتوفي لم يتلق اللقاح في المركز الصحي التابع للمقاطعة، كما لم يتم الإشارة إلى نوع اللقاح الذي تم استخدامه.



انتهى25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة.. وفاة مريض بكورونا بعد ساعات من تلقيه لقاح مضاد له) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة.. وفاة مريض بكورونا بعد ساعات من تلقيه لقاح مضاد له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).