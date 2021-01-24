عاصفة “نهاية العالم” تصل إلى إسبانيا

2021/01/24 | 19:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

تم تصوير ظاهرة جوية مدهشة غير مسبوقة في إسبانيا، في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث لوحظت سحابة كبيرة مصحوبة بعاصفة رعدية قوية تمر فوق مدينة كاتالونيا الإسبانية.

وأثناء مرور عاصفة “هورتنس” التي هبت في إسبانيا، تمكن السكان المحليون من تصوير “حائط” من المطر والبرد يهدد المدينة بالصواعق.

وقام رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بتدوال مقطع فيديو يظهر عاصفة رعدية في إسبانيا، غير مسبوقة، يظهر كيف تعرضت بلدة “تاريغا” الإسبانية لعاصفة شتوية قوية.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية، روبن ديل كامبو، لصحيفة إيل باييزالإسبانية، إن “هذه الظاهرة التي حدثت في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني في إسبانيا، غير عادية”.

وبحسب خدمات الطقس والأرصاد الجوية، تسببت العاصفة في الكثير من الحوادث والأضرار.



في بعض المناطق، ووصلت سرعتها إلى أكثر من 120 كم / ساعة.



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