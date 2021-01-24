الإمارات تصادق على إنشاء سفارة لها في تل أبيب وتعتمد إجراءات جديدة للإقامة

2021/01/24 | 19:09 - المصدر: NRT عربية

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جلسة اليوم

فوتو: HH Sheikh Mohammed

منذ 19 دقیقة

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صادق مجلس الوزراء الإماراتي، الأحد، على إنشاء سفارة للدولة في تل أبيب بإسرائيل، وذلك بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، فيما أعلن اعتماد تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية في الدولة بالنسبة إلى الطلبة الوافدين.

وأعلن الحساب الرسمي لحكومة الإمارات على "تويتر" اليوم، (24 كانون الثاني 2021)، حزمة من القرارات في أولى اجتماعات مجلس الوزراء في عام 2021، حيث كانت المصادقة على إنشاء سفارة في تل أبيب ضمن قرارات أخرى اعتمدها المجلس برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي.

وفيما يلي نص القرارات التي اتخذتها الحكومة الإماراتية:

اعتماد استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية، والتي تهدف إلى وضع إطار عام لتحفيز القطاع المالي والمصرفي في الدولة من خلال تعزيز محفظة جهاز الإمارات للاستثمار، وتأسيس سوق سندات بالعملة المحلية، وتوفير بدائل تمويلية.

اعتماد قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم استقدام الوافدين من الطلبة الجامعيين لأفراد أسرهم.

تشكيل مجلس الإمارات للسياحة برئاسة الدكتور أحمد بالهول، لتحقيق التكامل ودعم جهود كافة الهيئات والدوائر المحلية.

تطوير إطار عمل يحدد أولويات الإمارات في تعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج من خلال اعتماد سياسة الاقتصاد الدائري.

المصادقة على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل.

تجديد تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لمدة 3 سنوات، برئاسة عبدالله ناصر السويدي وعضوية عدد من الشخصيات الوطنية.

إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد.

اعتماد ميزانية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والهيئة الاتحادية للضرائب للسنة المالية 2021.

كما وأعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، اعتماد تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية في الدولة بالنسبة إلى الطلبة الوافدين.

وكتب الشيخ محمد بن راشد على "تويتر": "اعتمدنا اليوم أيضا تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة عبر تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توفرت لهم الإمكانية المادية".

وأكد أن "دولة الإمارات أصبحت وجهة تعليمية إقليمية عبر أكثر من 77 جامعة وعشرات الآلاف من الطلاب سنويا".

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