الحشد الشعبي: تضحياتنا في عيث صلاح الدين منعت وقوع مجازر بشرية

2021/01/24 | 19:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

بين مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الاحد، بان تضحيات الحشد في عيث صلاح الدين منعت مجازر بشرية في حق القرى المحررة.

وقال الحسيني لـوكالة /المعلومة/ ان “موقف لواء 22 في الحشد الشعبي كان بطوليا في منطقة العيث شرق صلاح الدين مساء يوم امس وهو يقدم كوكبة من الشهداء بينهم قيادات من اجل قطع الطريق على داعش الذي كان ينوي دخول عدة قرى محررة وارتكاب مجازر بحق الاهالي بسبب موقفهم الرافض لفكره المتطرف”.

وأضاف، أن “الحشد نجح في قتل 17 ارهابيا في معركة العيث مساء يوم امس وهناك تمشيط واسع للتلال لتعقب جرحى داعش الذين هربوا الى عمق المناطق النائية”، مؤكدا بان “الحشد عزز من انتشاره في محيط القرى المحررة بالتنسيق مع بقية التشكيلات الامنية لدرء مخاطر اي هجمات ارهابية”.

وكان لواء 22 في الحشد الشعبي تصدى لهجوم واسع شنه داعش في منطقة العيث شرق صلاح الدين مساء يوم امس وقدم 11 شهيد بينهم قيادات لحماية القرى المحررة.



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