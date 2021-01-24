2021/01/24 | 19:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير المالية علي علاوي عن استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض بقيمة ستة مليارات دولار، وقال ان طلب القرض هو لإنقاذ اقتصاد البلاد الغارق في المشاكل.

علاوي اكد في تصريحات صحفية، إن تمويل صندوق النقد الدولي من شأنه أن يغطي جزءاً صغيراً من العجز المتوقع في الميزانية، ويخفف من حدة استنزاف احتياطي العراق من العملات الأجنبية مشيرا الى ان الحكومة بانتظار موافقة البرلمان على خطة الإنفاق الخاصة بالعام الحالي، لطلب تمويل سريع بقيمة ملياري دولار من آلية التمويل الطارئ التي خلقتها صندوق النقد الدولي لفائدة الدول المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية: مفاوضات مع جهات دولية لإنقاذ اقتصاد العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية: مفاوضات مع جهات دولية لإنقاذ اقتصاد العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).