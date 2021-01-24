التلفزيون الإيراني: إندونيسيا تحتجز ناقلة نفط إيرانية

2021/01/24 | 19:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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افاد التلفزيون الإيراني نقلا عن “سي إن إن”، بأن إندونيسيا احتجزت ناقلة نفط إيرانية بدعوى نقل النفط بشكل غير قانوني.

كما نقلت وكالة “فارس” عن وسائل إعلام إندونيسية: أن جاكارتا احتجزت ناقلتي نفط أحدهما إيرانية باسم “هورس” والثانية ترفع علم بنما باسم “فري”، و”أن المسؤولين الأندونيسيين قالو إن سبب احتجاز الناقلتين هو نقل النفط بشكل غير قانوني بين السفينتين، وتم رصد السفينتين بالصدفة حيث أطفأتا أجهزة التتبع”.

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