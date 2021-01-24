الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيجري أول اتصال هاتفي مع بايدن

2021/01/24 | 19:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري الرئيس، إيمانويل ماكرون، الأحد، أول اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، وفق ما أعلن قصر الإليزيه في بيان.

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