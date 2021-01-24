السامرائي: احداث ساحة الطيران اعادت الصور المروعة التي ظننا أنها غادرتنا

2021/01/24 | 19:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس مجلس شورى الحزب الإسلامي العراقي، اياد السامرائي، ان تفجيرات ساحة الطيران كانت ضربة في الصميم يجب ان تدق لدى الجميع جرس الانذار من القادم”.وقال السامرائي في مقال تابعه” النور نيوز” إنه” في منتصف دورة حكومة الدكتور حيدر العبادي احتفلت الدولة بالانتصار على الارهاب ودحره وتحرير كل العراق منه، وهو …

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