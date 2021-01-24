بالوثيقة.. صحة الكرخ تؤكد اختفاء علي الخويلدي مع عائلته

2021/01/24 | 19:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاحد، عن اختفاء رئيس هيأة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي رفقة عائلته، بعد ان ابلغ رئاسة مجلس النواب بانه مصاب بفيروس كورونا مع عائلته، ولم يحضر جلسة استجوابه في اخر جلسة عقدها البرلمان.وفي الوثيقة التي حصل “النور نيوز”، والتي تحمل توقع مدير صحة الكرخ، الدكتور جاسب لطيف …

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