الكهرباء تؤكد حصولها على تطمينات نيابية بشأن مستحقات العقود والأجراء

2021/01/24 | 19:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الكهرباء، الأحد، حصولها على تطمينات نيابية بشأن مستحقات العاملين فيها بصفة عقود وأجراء يوميين ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 المنتظر تشريعه.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، بحسب الوكالة الرسمية، إن “عدد العاملين في وزارة الكهرباء بصفة عقود وأجراء يوميين يبلغ نحو 114 ألفاً مضاف لهم قراء المقاييس”.وأضاف […]

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