إصابات كورونا تعبر حاجز الـ 25 مليون في الولايات المتحدة

2021/01/24 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

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عبرت الولايات المتحدة، التي تعد أكثر دول العالم تضرراً من وباء فيروس كورونا اليوم حاجز الـ 25 مليون إصابة بالفيروس، الأحد، وفقاً لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.كما سجلت إحصائيات الجامعة أكثر من 417 ألف حالة وفاة، منذ تفشي الوباء في البلاد وحتى الآن، فيما بدأت السلطات الأميركية حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا في كافة الولايات الأميركية.

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