صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ

2021/01/24 | 19:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل40 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 26 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.وقال الساعدي في بيان ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 40 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:- 26 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية .قطاع المدائن4 حالاتقطاع بغداد جديدة 10 حالاتقطاع الشعب 6 حالاتقطاع الاعظمية 3 حالاتقطاع الرصافة 3 حالات_ 14حالة رصدت من خلال مراجعاتهم للمؤسسات الصحية وكما يلي :4 حالات في مدينة الصدر .حالتين في كل من المناطق التالية : الزعفرانية و الاعظميةوحالة واحدة في المناطق التالية : الصويرة و الرشاد وحي اور و البلديات و العماري و المدائن .واضاف الساعدي "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 74351 توفي منهم 1417 فيما اكتسب الشفاء 72413 ومتبقي قيد العلا ج 521 ".ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء"./انتهى9

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