خلال لقائه وفداً من الطائفة الإيزيدية... وزير الثقافة: نعمل على وضع خططٍ لتعزيز التعايش السلمي والتنوع الثقافي

2021/01/24 | 19:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم العمل على وضع خططٍ لتعزيز التعايش السلمي، والتنوع الثقافي.وذكر بيان للوزارة ان الوزير استقبل اليوم الأحد في مكتبه الرسمي بمقر الوزارة وفداً يمثل طائفة الإيزيديين برئاسة مدير عام شؤون المحافظات والإيزيدية في دائرة الأوقاف والديانات أُمية بايزيد حيث قدم الوفد عدداً من المقترحات منها ، دعم الثقافة الإيزيدية، وإنشاء طابعٍ يُوثق تاريخ ورموز الطائفة يتضمن صورةً لمعبد لالش الإيزيدي، وإصدار تقويمٍ إيزيدي مع بدء السنة الجديدة في شهر نيسان من كل عامٍ، واعادة وتأهيل المراقد الإيزيدية ، ودعم الفرق الفنية، وتعزيز الفعاليات الثقافية، ودعم إصدارات المؤلفين، والكتاب الإيزيديين.ووجَّه الوزير بإصدار طابعٍ يوثق معبد لالش، أو المعالم الإيزيدية من خلال تكليف دائرة الفنون العامة بذلك، كما جرى الاتفاق على إقامة أيامٍ ثقافيةٍ للآداب والفنون الإيزيدية في بغداد تتضمن معارض، وفعالياتٍ ثقافية متنوعة.ووافق الوزير على تلقي كتب المؤلفين والكتاب الإيزيديين ، وعرضها على المختصين للنشر ./انتهى9

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