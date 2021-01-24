الرمادي.. الاستخبارات تطيح بـ 8 من تجار ومروجي المخدرات

2021/01/24 | 19:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطاحت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، بـ 8 من تجار ومروجي المخدرات في الرمادي.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة 39 تمكنت من القبض على ثمانية من تجار ومروجي المخدرات في منطقة البو علي الجاسم والبو ذياب التابعة الى قضاء الرمادي بالانبار.

واضافت، انه تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

PUKmedia عن اعلام مديرية الاستخبارات العسكرية

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