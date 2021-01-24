دولة القانون: التفجيرات الأخيرة سببها إهمال التعامل مع المعلومات الأمنية

2021/01/24 | 19:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص…

اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون النائب بهاء النوري، الاحد، بان الاهمال قاد لمجازر بغداد الاخيرة في ظل وجود نشاط وتحرك لخلايا داعش في عدة محافظات.

وقال النوري لـوكالة /المعلومة/، ان “الخروقات الدامية التي ضربت بغداد مؤخرا وبعض المحافظات الاخرى ناجم عن اهمال في التعاطي مع المعلومات الامنية التي يجب التعامل معها قبل وقوع الاعتداءات وليس بعدها”، مؤكدا بان “تلك الخروقات حصدت ارواح العشرات من الابرياء”.

واضاف، ان “الخروقات الاخيرة تستدعي اجراء تحقيق موضوعي ودقيق لمعالجة نقاط الضعف التي كانت وراء تسلل داعش الارهابي والسعي لمنع تكرارها والعمل على تفعيل البعد الاستخباري من اجل انهاء ملف الخلايا النائمة التي تنشط حاليا في بعض المحافظات ومنها بغداد”.

وكانت بغداد شهدت قبل 3 ايام اعتداء ارهابي في ساحة الطيران ما ادى الى سقوط اكثر من 140 شهيد وجريح.انتهى 24 ف

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