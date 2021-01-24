خشان: حكومة الكاظمي الأسوأ في تأريخ العراق منذ عهد نبوخذ نصر

2021/01/24 | 19:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باسم خشان

فوتو: قناة NRT

منذ 13 دقیقة

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شن النائب المستقل، باسم خشان، الاحد، هجوما لاذعا على حكومة مصطفى الكاظمي، واصفا ادائها بـ"الأسوأ في تأريخ العراق".

وذكر خشان لموقعNRT عربية اليوم، (24 كانون الثاني 2021)، ان "رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يقود اسوأ حكومة في تأريخ العراق منذ عهد (نبوخذ نصر)".

وأوضح النائب قائلا "بسبب عدم امتلاكها للوعي والادراك السياسي والشعبي لتحقيق متطلبات الشعب".

وعد خشان "رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي اجهل رئيس وزراء على الاطلاق"، عازيا ذلك إلى "عدم امتلاكه الشجاعة باتخاذ القرارات وكل مافعله هو الضحك على الشعب".

وشدد النائب، على أهمية ان تتخذ "الحكومة قرارات شجاعة تصب في صالح المواطن، وتمتلك خبرة اقتصادية لانتشال العراق من واقعه، بدلا من اتخاذ اجراءات تصعب على المواطن حياته وتزيدها مصاعب".

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