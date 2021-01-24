وزير الصحة الإيراني: خامنئي لم يمنع استخدام اللقاحات الاجنبية

2021/01/24 | 19:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، عدم تدخل المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن اللقاحات الأجنبية المعتمدة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال نمكي، إن خامنئي لم يمنع استخدام اللقاحات الأجنبية المضادة لفيروس كورونا قبل إنتاج اللقاح المحلي، مبينا أن وزارة الصحة لديها خطط لتلقيح الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وكان موقع تويتر قد حظر تغريدة للمرشد الإيراني لاحتوائها على معلومات خاطئة بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وانتهاكها لقواعد وقوانين المنصة.

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