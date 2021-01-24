2021/01/24 | 19:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ استدعي الفنان المصري رامز جلال، ومالك مجموعة قنوات ”أم بي سي“، الأحد، للمثول أمام القضاء المصري، في قضية ”سرقة فكرة“ برامج المقالب الذي يقدمه جلال في شهر رمضان من كل عام.وجاء في قرار الاستدعاء، أنه ”يجب مثول رامز جلال ومالك قناة mbc مصر وليد الإبراهيم، أمام محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية، وذلك لقيام النيابة باستئناف الشق الجنائي لثبوت التهمة“، بحسب وسائل اعلام مصرية تابعها “ناس”.وحدد يوم التاسع من آذار/ مارس المقبل، موعدًا لانعقاد الجلسة.وأحالت محكمة ”جنح العجوزة“ القضية لمحكمة الجنح الاقتصادية التي أصدرت حكمها ببراءة رامز ووليد، ومن ثم قامت النيابة باستئناف الشق الجنائي للحكم لثبوت الاتهام.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رامز جلال مطلوب للقضاء المصري بتهمة سرقة فكرة برنامجه الشهير عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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