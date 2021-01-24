اعتقال ثمانية من تجار المخدرات في الأنبار

2021/01/24 | 19:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت القوات الأمنية، اليوم الاحد، القبض على ثمانية من تجار ومروجي المخدرات في الرمادي غربي العراق.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على ثمانية من تجار ومروجي المخدرات في منطقة البو علي الجاسم والبو ذياب التابعة إلى قضاء الرمادي بالأنبار”.

وأضافت أنه “تم ضبط بحوزة المعتقلين مواد وحبوب مخدرة ومبالغ مالية فضلا عن هواتف نقالة”.

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