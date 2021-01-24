كورونا المتحور يثير مخاوف الاستجابة المناعية.. ضرورة لتطوير اللقاحات

2021/01/24 | 19:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أثارت 3 دراسات جديدة مخاوف من أن الاستجابة المناعية الناجمة عن العدوى أو التطعيم قد تكون أقل فعالية في الحماية من نسخة كورونا المتحور الذي ظهر في جنوب أفريقيا.

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