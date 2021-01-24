واشنطن: دعمنا لتايوان صلب كالصخر في مواجهة الصين

2021/01/24 | 19:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن الدعم الأميركى لتايوان يبقى "صلبا كالصخر" على الرغم من "محاولات الترهيب" من جانب الصين، التي حلق عدد من طائراتها العسكرية في المجال الجوي للجزيرة، السبت.

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