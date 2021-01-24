2021/01/24 | 19:55 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

7sky: قال إسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده تشهد آخر أيام العقوبات الأمريكية، وأيام طيبة في انتظار البلاد.



جاء ذلك في كلمة ألقاها جيهانغيري، الأحد، على هامش زيارة للمعرض الدولي الخامس والعشرين لـ”النفط والغاز والبتروكيماويات” بالعاصمة طهران.





وأكد جيهانغيري أن “دخل البلاد من العملات الأجنبية انخفض بأكثر من 100 مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية”.



وأضاف “نحن في الأيام الأخيرة للعقوبات الأمريكية، الأيام الطيبة تنتظر الشعب الإيراني مع رفع العقوبات”.



وأردف “من حاول وضع عقبة أمام الحكومة بدلاً من الكفاح ضد الولايات المتحدة يشعر بالخجل الآن”.



وأوضح “لقد حطمنا رقما قياسيا في صادرات النفط والمنتجات البترولية في الأشهر الأخيرة رغم العقوبات”.



وزاد، على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب “الذي أراد إنزال صادراتنا إلى الصفر أن يعلم أنها زادت أكثر من 4 أضعاف”.





هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب الرئيس الإيراني: طهران تعيش آخر أيام العقوبات الأمريكية 7 SKY TV.

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