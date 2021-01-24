درجال: ودية العراق والكويت ستقام بلا جمهور

2021/01/24 | 20:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدَ وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الاحد، من البصرة أن مباراة المنتخبين العراقي والكويتي سَتُقام من دون جمهور وذكر درجال في بيان للوزارة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه”حفاظًا على سلامة جماهيرنا الرياضية من العدوى بڤيروس كورونا المنتشر عالميًا وشروط خلية الأزمة التي تُؤكد على السلامة وتحوطات الأمان من العدوى ستقام المباراة بلا جمهور”.[…]

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