2021/01/24 | 20:00 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتلاف ارسالية (علب كارتونية فارغة موسومة ) في مركز كمرك طريبيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/24 | 20:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتلاف ارسالية (علب كارتونية فارغة موسومة ) في مركز كمرك طريبيل) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتلاف ارسالية (علب كارتونية فارغة موسومة ) في مركز كمرك طريبيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).