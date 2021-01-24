2021/01/24 | 20:00 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدَ وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الاحد، من البصرة أن مباراة المنتخبين العراقي والكويتي سَتُقام من دون جمهور وذكر درجال في بيان للوزارة، انه”حفاظًا على سلامة جماهيرنا الرياضية من العدوى بڤيروس كورونا المنتشر عالميًا وشروط خلية الأزمة التي تُؤكد على السلامة وتحوطات الأمان من العدوى ستقام المباراة بلا جمهور”.وأضاف ان “الجماهير العراقية والبصرية تحديدًا ملح المباريات ونكهتها، لكن السلامة لهم أهم من أي حدث ومناسبة لذلك سنعمل على إتاحة مشاهدة المباراة في جميعِ القنوات العراقية ، ونجاح البصرة في تضييف النسخة 25 من كأس الخليج”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب كورونا..



درجال يؤكد: ودية العراق والكويت ستقام بلا جمهور عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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