بالصور.. منتخب العراق بالكرة ينهي أول وحدة تدريبية بالبصرة قبل لقاء الكويت الودي

2021/01/24 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أنهى منتخب العراق بكرة القدم مساء اليوم الاحد (25 كانون الثاني 2021) حصته التدريبية الأولى على ملاعب المدينة الرياضية في محافظة البصرة، تحضيراً للمباراة الودية أمام المنتخب الكويتي الشقيق التي تقام الأربعاء المقبل.

وذكرت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،" وشهدت تمارين أسود الرافدين في الحصة التدريبية الأولى تطبيق الواجبات المنوطة باللاعبين، وكذلك التركيز على الجانبين البدني والفني، من أجل التحضير بالشكل الأفضل لودية الأزرق الكويتي الذي سيصل يوم غد الاثنين إلى محافظة البصرة.

وتنتظر منتخب العراق يوم الاربعاء المقبل مباراة ودية امام نظيره الكويتي بملعب جذع النخلة في البصرة، إستعداداً للتصفيات الآسيوية المزوجة.

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