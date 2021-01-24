2021/01/24 | 20:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت الاستخبارات العسكرية القبض على مروجي مخدرات ومروعي المواطنين شمالي بغداد .وذكر بيان للمديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١١وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٤٤ ومكافحة ارهاب الشعب تمكنت من القاء القبض على اثنين من مروجي المخدرات ومطلقي العيارات النارية لارعاب المواطنين والقيام بالدكات العشائرية مقابل مبالغ مالية في احياء الصحة والبساتين التابعة لمنطقة الشعب شمالي بغداد وتضبط بحوزتهم ، ١٠٠٠ حبة مخدرة نوع صفر واحد ،و٥٠ حبة مخدرة من نوع اخر ،و٦ اكياس من مادة الكريستال المخدرة ، و٤ اكياس حشيشة ، و٨٥٠ الف دينار ، و٢٠٠ دولار ، و٤ هواتف نقالة ، و٢ سكينة، و٢ رام تلفون ،و٢ قطعة ذهب ،و٢ سيم كارت ، وقد تم تسليم المتهمين والمواد الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ./انتهى9

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