وزير الثقافة يبحث مع مدير مكتب اليونسكو في بغداد مبادرة إحياء التراث الثقافي في مدينة البصرة القديمة

2021/01/24 | 20:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ استقبل وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الأحد ، مدير منظمة التربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في العراق باولو فونتاني، لبحث استعدادات بدء العمل بمبادرة الاتحاد الأوروبي لإحياء التراث الثقافي في مدينة البصرة القديمة.وذكر بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان فونتاني تحدث عن استعدادات اليونسكو لانطلاق العمل والذي سيشمل تأهيل عدد من البيوت الثقافية وتأهيل قناة العشار جزئياً وتدريب كوادر شبابية على صيانة المباني التراثية.ودعا وزير الثقافة اليونسكو الى التعاون مع العراق في تنظيم مؤتمرين في العاصمة بغداد، الأول المؤتمر الدولي للعلوم الاجتماعية والثاني مؤتمر مثقفي العراق، مؤكداً على ضرورة إنشاء كرسي لليونسكو في الموصل./انتهى9

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