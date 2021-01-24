الغرض الحقيقي من عملية كوفيد الاحتيالية: تدمير الطبقة الوسطى - مشعل يسار

2021/01/24 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار =============اجتاحت الاحتجاجات في الخريف على عملية الاحتيال المسماة وباء فيروس كورونا حتى سويسرا الهادئة الهانئة.من الناحية الموضوعية، تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أكثر من غيرها من الإغلاقات.



وحتى اللحظة لا يزال الناس يتمسكون بالأمل في أن كل هذا مؤقت.



وأن كل شيء على وشك أن يعود إلى طبيعته وسيكون كما كان من قبل.



وتنبثق من السلطات نفسها بشكل دوري تلميحات إلى مثل هذا الأمل.



ومع ذلك، ......





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