منهجية تدريس فنون المسرح - أبو الحسن سلام

2021/01/24 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أبو_الحسن_سلام تدريس فنون المسرحوجدلية العلاقة بين عناصر العملية التعليمية أ.د / أبو الحسن سلاّم الهدف من البحث: قد لا نبالغ إذا قلنا إن العملية التعليمية فى أى زمان لا تخرج عن ستة أركان ؛ فى كل فروع التعليم فى أى مكان:أولاً: منهج تعليمى: يتشكل من منظومة العلوم فى حالة من التكامل والترابط العلمى والمعرفى فى إتجاه يوازن بين المواد النظري ......





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