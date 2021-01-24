المغرب، على خطى عبد الكريم وسعيدة - الطاهر المعز

2021/01/24 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز االجزء 11 - الإستعمار والمقاومة بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي11أحفاد محمد بن عبد الكريم الخطابي 1882 – 1963جمهورية الرّيف: قاد محمد بن عبد الكريم الخطابي (عُرف وشُهِرَ باسم عبد الكريم الخطابي، وهو في الواقع إسمُ أبيه) معركة "أنوال"، ضد جيش الإستعمار الإسباني، وألحق به الهزيمة، سنة 1921، ثم أسّس جمهورية مُستقلة في الريف، دامت من 1921 إلى 1926، أي إلى أن تحالف الجيشان ......





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