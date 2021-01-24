ظريف:يدنا ما تزال ممدودة للحوار البناء مع دول الجوار خاصة الدول الخليجية

2021/01/24 | 20:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاحد، أن “أحضان” بلاده مفتوحة للحوار والتعاون مع الدول العربية في منطقة الخليج. وقال ظريف، في تصريحات للتلفزيون الإيراني لدى وصوله إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، إن “إيران تؤمن بأن منطقة الخليج بحاجة إلى الحوار والتعاون وإنشاء طرق لبناء الثقة بين دولها، وأحضان إيران كانت ولا تزال مفتوحة […]

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