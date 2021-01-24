إسرائيل تعلن اتفاق تطبيع مع دولة عربية أخرى

2021/01/24 | 20:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاحد، ان مجلس الوزراء صادق على اتفاقية التطبيع واستئناف العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، ومن المتوقع افتتاح مكتب الاتصال بين البلدين خلال الأيام المقبلة.

وقالت الخارجية في بيان اليوم، (24 كانون الثاني 2021)، أن "مجلس الوزراء الإسرائيلي صادق قبل قليل على اتفاقية التطبيع واستئناف العلاقات الدبلوماسية مع المغرب"، لافتة إلى أن الوثيقة "ستطرح لاحقا على الكنيست للمصادقة عليها" نهائيا.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه "من المتوقع افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط في الأيام المقبلة".

يشار إلى ان إسرائيل والمغرب توصلتا في كانون الأول 2020 إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الثنائية في مبادرة تشمل، حسب بيان مشترك، "الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وإسرائيل، بما في ذلك بواسطة شركات الطيران الإسرائيلية والمغربية، مع تخويل حقوق استعمال المجال الجوي، والاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين المسؤولين الإسرائيليين ونظرائهم المغاربة وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة سلمية وودية".

يذكر ان إسرائيل وقعت عام 2020، بواسطة إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، اتفاقات تطبيع علاقات مع 4 دول عربية وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

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