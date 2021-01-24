2021/01/24 | 20:14 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مسؤولون في البنتاغون: مناقشات بشأن الإبقاء على آلاف من الحرس الوطني في واشنطن حتى مارس

مسؤولون في البنتاغون: الإبقاء على الحرس الوطني تحسبا لاضطرابات محتملة خلال محاكمة ترمب وخطاب بايدن عن حالة الاتحاد

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