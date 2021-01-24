الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على مروجي مخدرات ومروعي المواطنين شمالي بغداد

2021/01/24 | 20:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، القبض على مروجي مخدرات ومروعي المواطنين شمالي بغداد .

وقالت المديرية في بيان صحفي، انه “بغية الحد من الظواهر السلبية وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والقائمين بالدكات العشائرية تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١١وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٤٤ ومكافحةارهاب الشعب من القاء القبض على اثنين من مروجي المخدرات ومطلقي العيارات النارية لارعاب المواطنين والقيام بالدكات العشائرية مقابل مبالغ مالية في احياء الصحة والبساتين التابعة لمنطقة الشعب شمالي بغداد وتضبط بحوزتهم

١٠٠٠ حبة مخدرة نوع صفر واحد ،

و٥٠ حبة مخدرة من نوع اخر ،

و٦ اكياس من مادة الكريستال المخدرة ،

و٤ اكياس حشيشة ،

و٨٥٠ دينار عراقي ،

و٢٠٠ دولار ،

و٤ هواتف نقالة ،

و٢ سكينة،

و٢ رام تلفون ،

و٢ قطعة ذهب ،

و٢ سيم كارت “.

واضافت انه “تم تسليم المتهمين والمواد الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

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