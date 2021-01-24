صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ113  المسجلة اليوم

2021/01/24 | 20:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاحد، الموقف الوبائي مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 113 موزعة كالآتي:

أبو دشير————7

أبو غريب ———–6

البياع————–7

التاجي————-2

الحرية————-9

الدورة————-13

الرحمانية———–1

السيدية————7

الشعلة————-5

الطارمية————4

العامرية————-1

العطيفية————1

العلاوي————-2

الغزالية————-2

القادسية————4

الكاظمية———–3

اللطيفية————3

المحمودية———11

المنصور————2

اليرموك————4

اليوسفية ———–1

حي الجامعة——–11

حي الجهاد———3

حي العامل———2

شارع حيفا———2

الشفاء: 191

الوفيات:1

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