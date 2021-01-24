مصر تطلق حملة التلقيح ضد كورونا

2021/01/24 | 20:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم الأحد من أحد مستشفيات العزل بمحافظة الإسماعيلية، بدء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت زايد في مؤتمر صحفي: “أعلن تدشين الحملة القومية للتلقيح ضد كوفيد-19″، وعددت الفئات المتلقية للجرعات بدءا بالأطقم الطبية المواجهة للوباء ثم الأطقم الطبية العادية، يليهما كبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة، وصولا إلى المواطنين العاديين.

وتلقى مدير مستشفى “أبو خليفة” في الإسماعيلية وأحد الممرضين أول جرعتين من لقاح شركة “سينوفارم” الصينية.

ومساء السبت، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر ستبدأ الأحد حملة التلقيح باستخدام اللقاح الصيني.

ووصلت أول شحنة من اللقاح الى مصر في ديسمبر وشملت 50 ألف جرعة.

وأوضحت زايد أن مصر تعاقدت على 40 مليون جرعة لقاح عبر تحالف “غافي” للقاحات والتحصين، بهدف تلقيح بقية الأطقم الطبية خلال الربع الأول من العام.

وأحصت مصر أكثر من 160 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها أكثر من 8900 وفاة. انتهى25س

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