بالصور : العراق يباشر تدريباته استعدادا لمواجهة الكويت في البصرة الرياضية

2021/01/24 | 20:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أنهى منتخبنا الوطني لكرة القدم حصته التدريبية الأولى على ملاعب المدينة الرياضية في محافظة البصرة، تحضيراً للمباراة الودية أمام المنتخب الكويتي الشقيق التي تقام الأربعاء المقبل.

وشهدت تمارين أسود الرافدين في الحصة التدريبية الأولى تطبيق الواجبات المنوطة باللاعبين، وكذلك التركيز على الجانبين البدني والفني، من أجل التحضير بالشكل الأفضل لودية الأزرق الكويتي الذي سيصل يوم غد الاثنين إلى محافظة البصرة.

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